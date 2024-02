We Call It Flamenco: il patrimonio culturale spagnolo arriva per la prima volta a Napoli, due appuntamenti al Teatro Bolivar

Una notte in Andalusia senza lasciare la città. È la promessa targata Fever Original: We Call it Flamenco, un’immersione avvincente nel cuore della cultura spagnola. Una passione in piena libertà, una performance carica di emozioni e un viaggio musicale attraverso il potere dei sentimenti. A seguito dei sold-out di Parigi l’anno scorso, questo vibrante spettacolo musicale e di danza arriverà in Teatro Bolivar con diverse date a partire da 10 marzo.

Creato da Fever, la principale piattaforma globale per la scoperta dell’intrattenimento dal vivo, lo spettacolo mette in primo piano il ricco patrimonio del flamenco, la forma d’arte spagnola che intreccia in modo impeccabile canto, musica, danza tradizionale e, soprattutto, pura emozione. In una performance di un’ora, il pubblico assisterà alla pura rappresentazione di passione ed emozioni, approfondendo sei dei cinquanta distinti stili di flamenco conosciuti come “palos”. Essi saranno rappresentati da un ensemble di professionisti, ballerini, musicisti e cantanti, diretti da María Farelo e Cristian Pérez.

Con questa nuova esperienza, Fever, rinomata per i suoi concerti Candlelight di musica classica, continua la sua missione di democratizzare l’accesso alla cultura offrendo un’opportunità per il pubblico di ogni genere di godere della magia del flamenco. Proprio come i concerti Candlelight di Fever hanno affascinato il pubblico in tutta Italia e nel mondo, We Call it Flamenco cerca di rendere lo scambio culturale e l’arricchimento accessibili e inclusivi per tutti.

Questa esperienza avrà luogo in diverse date a Napoli. I biglietti sono ora disponibili esclusivamente da 19€ sulla piattaforma Fever.

We Call It Flamenco: uno spettacolo unico di danza spagnola

Location: Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo Detto Carafa, 30, 80136)

Dates and times: 10 March and 12 May at 19:30 and 21:30

Tickets: available in the Fever app or the website from 19€.

Artisti: 2 ballerini professionisti di flamenco, La Sesi e Claudio Javarone; un chitarrista, Marco Perona; un cantante, Rafael Perea.