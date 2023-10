Napule’s Power, sabato 14 al Teatro Trianon Viviani per le popolazioni alluvionate e ricordando Giovanbattista Cutolo

Dopo il grande successo dell’edizione 2023 del MEI, domani, sabato 14 ottobre, presso il Teatro Trianon Viviani ci sarà NAPULE’S POWER, l’evento off del MEI per gli alluvionati di Faenza, che vedrà la partecipazione di rinomati artisti tra cui Eugenio Bennato, Giovanni Block, Maurizio Capone, Tony Cercola, Roberto Colella, Enzo De Caro, Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Jovine, Lucariello, Ciccio Merolla, Pietra Montecorvino, Antonio Onorato, Jenny Sorrenti, Patrizio Trampetti e Marco Zurzolo. Il concerto è stato organizzato con la direzione artistica di Renato Marengo e Lello Savonardo, in collaborazione con il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). L’evento è stato programmato per aprire la stagione teatrale del Teatro Trianon Viviani di Napoli e ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere le vittime delle alluvioni a Faenza.

L’appuntamento sarà dedicato al musicista napoletano Giovanbattista Cutolo.

Una manifestazione a sostegno della musica e dei musicisti ai quali l’alluvione ha spesso stroncato le gambe, a fianco al MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza che da mesi sta portando avanti un lavoro per tutta la musica emergente gravemente danneggiata dal cataclisma ambientale che lo scorso giugno ha sconvolto l’Emilia Romagna. A Faenza da 25 anni il direttore artistico del MEI, Giordano Sangiorgi ospita e promuove la nuova musica emergente in Italia e ogni anno, tra gli artisti che si esibiscono sui tanti palchi allestiti nella città invita sempre numerosi big ed esordienti dei nuovi scenari musicali della nostra città. La direttrice del Teatro Trianon Viviani, Marisa Laurito, ha aderito con grande partecipazione al progetto di Renato Marengo e Lello Savonardo, mettendo a disposizione il Teatro e riservando alla manifestazione proprio la serata inaugurale della Stagione. L’intero incasso della serata, andrà ai musicisti faentini e alle realtà musicali alluvionate attraverso Audiocoop e il Comune di Faenza che hanno già raccolto decine di migliaia di euro ripartite tra oltre trenta realtà del territorio.

La serata sarà ripresa integralmente da Canale 21.

Per contribuire alla raccolta fondi, oltre all’acquisto del biglietto per assistere al Concerto, è possibile inviare un contributo a piacere al Comune di Faenza – Conto Pro Alluvionati IT20V0627013199T20990000808.

Hanno generosamente contribuito alle spese tecniche per amplificazione e luci Alfredo Tisocco e Donella Del Monaco degli Opus Avantra, particolarmente vicini ai problemi dell’Emilia Romagna e legati al Napule’s Power e al MEI di Faenza dove sono stati più volte ospiti, per ricevere il Premio alla Carriera e per numerose performance e presentazioni dei loro lavori discografici. Fondamentale il contributo di Mavv (Museo Arte Vite e Vino). Così come la partecipazione dell’Osservatorio Giovani dell’Università Federico II di Napoli.

Anche se impediti a partecipare per concomitanza con impegni precedentemente presi, hanno voluto dare la loro adesione tanti altri artisti del Napule’s Power come James Senese e Napoli Centrale, Enzo Avitabile, Raiz, Lino Vairetti e Osanna, Fausta Vetere e NCCP, A67 e Dario Sansone dei Foja.

