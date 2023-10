De Magistris e Di Matteo a Res Publica su Canale8 : benvenuto a Napoli Procuratore Gratteri

Grande successo per la prima puntata di Res Publica, il nuovo format di approfondimento, prodotto da Canale8 e Zeus Group. Ospite d’eccezione della puntata di esordio il magistrato Nino Di Matteo che ha dialogato sui temi con Luigi de Magistris. I “proiettili istituzionali”, la trattativa Stato Mafia, la sicurezza nelle città e l’arrivo a Napoli di Nicola Gratteri, questi i principali temi trattati da Di Matteo e De Magistris.

Il programma condotto da Diletta Acanfora, che vedrà ogni giovedì la partecipazione straordinaria dell’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha registrato ieri sera la partecipazione di altri ospiti di rilievo come Carmela Rescigno, Paolo Siani, Daniela Di Maggio e Ottavio Ragone.

Sulla nomina a Procuratore capo di Nicola Gratteri così si è espresso Nino Di Matteo “ Nicola Gratteri ha dimostrato nel corso di una carriera lunghissima di essere un magistrato preparato, coraggioso ed autonomo da ogni centro di potere, di essere un Magistrato indipendente con un entusiasmo incredibile per il suo lavoro e per la lotta alle mafie. Sono convinto che farà molto bene anche a Napoli e sono contento della scelta del CSM. Sono convinto che farà bene anche perché troverà a Napoli tanti magistrati che hanno già dato, a loro volta, dimostrazione di lavorare seriamente e in maniera veramente importante. Credo che Napoli debba essere fiduciosa nel lavoro della Procura della Repubblica e della direzione distrettuale Antimafia e debba essere consapevole che i problemi di questa città sono caratterizzati da una complessità tale che la lotta di legalità dovrà essere svolta a tutti i livelli: dalla repressione militare delle mafie, alle indagini che possono riguardare le collusioni tra la pubblica amministrazione e la politica e i clan mafiosi ma anche da tutte quelle indagini che possono riguardare un sistema corruttivo che purtroppo ormai è diffuso in tutta Italia.”

