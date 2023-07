Officine Rione Terra, Dj Set di Rosanna Iannaccone sabato 29

Sabato 29 luglio , a partire dalle ore 22.00, al Rione Terra, sulla Terrazza di Piazza Centimolo, andrà in scena “Ieri, oggi e domani”, il dj-set di Rosanna Iannacone The Queen in cui la musica verrà raccontata e ballata sotto il cielo di Pozzuoli.

Lo spettacolo è ospitato dalla I edizione di “Officine Rione Terra”, il festival di spettacoli itineranti tra musica, danza, teatro, artigianato, enogastronomia, esposizioni artistiche e laboratori, promosso dal Comune di Pozzuoli e organizzato da ArtGarage, che proseguirà per tutta l’estate e fino a gennaio 2024, ed è ad ingresso libero.

Il programma continuerà con eventi mirati a un pubblico trasversale nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli, per animare e valorizzare la sua natura in modo innovativo ed ecologico, secondo il modello europeo del site-specific, ancora poco diffuso in Italia. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.