Rocco Papaleo in scena all’ottava edizione di Un’Estate da BelvedeRE: il 9 settembre presenta “Divertissement” al Belvedere di San Leucio. Biglietti in vendita da oggi sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2.

Rocco Papaleo in scena all’ottava edizione di Un’Estate da BelvedeRE con “Divertissement”. Sabato 9 settembre presenta al Belvedere di San Leucio, a Caserta, il suo nuovo spettacolo nell’ambito del festival diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta.

I biglietti per assistere allo spettacolo di Rocco Papaleo, prodotto da Stefano Francioni Produzioni, sono già in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2.

Scritto dallo stesso Papaleo con Valter Lupo, che firma anche la regia, questo spettacolo è una sorta di diario che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali appaiono nel rileggerle ora. Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, si trovano cose che ti appartengono. E in questo caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera a chi ha voglia di ascoltare. Con Rocco Papaleo sul palco ci saranno Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al contrabbasso, Davide Savarese alla batteria e Fabrizio Guarino alla chitarra.

Lo spettacolo di Rocco Papaleo va ad aggiungersi al cartellone di Un’Estate da BelvedeRE 2023 che ospiterà anche Peppe Iodice (15 giugno), Francesco Cicchella (23 giugno), Paky e SLF (26 giugno), Edoardo Bennato (29 giugno), Massimiliano Gallo (30 giugno), Jethro Tull (1 luglio), Steve Hackett (10 luglio), Il musical “Forza Venite Gente” (11 luglio), Rosa Chemical con Samurai Jay e CoCo (24 luglio), Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra (25 luglio), Biagio Izzo (28 luglio), Ernia (31 luglio), Stefano Bollani (5 settembre), Nino D’Angelo (8 settembre). Altri spettacoli saranno annunciati nei prossimi giorni.

Per Info: www.unestatedabelvedere.it

Social: www.instagram.com/unestatedabelvedere – www.facebook.com/unestatedabelvedere