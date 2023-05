La Stufa dei Fiori Tisaneria-Bistrot apre le porte a Wine&Thecity, Aperitivo di primavera venerdì 12.

Venerdì 12 maggio La Stufa dei Fiori Tisaneria-Bistrot, il petit café nato dal recupero architettonico dell’antica serra ottocentesca dei Borbone all’interno del Real Bosco di Capodimonte, apre per la prima volta le porte a Wine&Thecity, rassegna cultural enologica giunta alla sua XV edizione, per un pomeriggio di degustazione e musica in giardino.

Protagonisti della serata sono i vini di Viticoltori Lenza, azienda biologica a conduzione familiare della provincia di Salerno che, da generazioni, tramanda la passione per la terra, per la viticoltura di qualità e per l’allevamento di cavalli. Un sodalizio perfetto dunque quello tra la cantina e la Stufa dei Fiori Tisaneria-Bistrot che ogni giorno si impegna nella tutela della biodiversità e nella valorizzazione di antiche cultivar presenti nello storico sito borbonico.

Per l’occasione si degusterà Gabry il rosato frizzante metodo ancestrale prodotto dalla lavorazione in purezza di sole uve Piedirosso provenienti dai vigneti di Viticoltori Lenza situati in località Macchia di Montecorvino Rovella: un vino dai sentori primaverili, fresco ed immediato, dal sapore succoso e caratterizzato da interessanti aromi di frutta fresca, dalla fragola al lampone. In abbinamento ai vini ci saranno i piccoli assaggi della cucina de La Stufa dei Fiori realizzati con i prodotti di stagione provenienti dal Giardino Torre, storico orto e frutteto del Real Bosco di Capodimonte. Sullo sfondo le note live di Enzo Amazio e Mario Mazzaro, chitarra e contrabbasso.

L’aperitivo prevede un costo p.p di euro 15,00

Per info e prenotazioni Tel. 3665635164

Via Miano, 2 – Real Bosco di Capodimonte

Wine&Thecity nasce da un’idea di Donatella Bernabò Silorata ed è un progetto indipendente dell’Associazione Wine&Thecity realizzato con il Patrocinio del Comune di Napoli e il fondamentale supporto di sponsor privati e mecenati. Sostengono la XV edizione di Wine&Thecity La Reggia Designer Outlet McArthurGlen, Zurich Bank, A&C Motors Concessionaria Audi per Napoli e Caserta, Mulino Caputo, Miriade, Aceto Andrea Milano. Sono partner preziosi Ais Campania, VdGlass, Panificio Antonio Rescigno, Ciro Amodio, Sole Ricevimenti, Vesuvius Magma Gin, Pasticceria Mennella, Tipografia Rossi. L’immagine di Wine&Thecity 2023 è dell’agenzia Dabliu.

“Coltiviamo ebbrezza creativa, mettiamo in moto la città, andiamo alla scoperta di luoghi mai visti o semplicemente dimenticati. Siamo nomadi e trasversali, parliamo molti linguaggi. Ci piace la contaminazione, sovvertiamo gli stereotipi. Crediamo nella pluralità di voci e nel vino come espressione culturale” è il manifesto della rassegna che dal 2008 ha cambiato il maggio napoletano.

www.wineandthecity.it