Rumore Bim Festival, tappe ad Aversa e Caserta

Competizione, talento, divertimento, e confronto con i professionisti del settore. Rumore BIM Festival, il contest più innovativo di respiro nazionale, dedicato alla regina della tv, la mitica Raffaella Carrà, senza limiti d’età dai 6 anni in su, è volto ad accendere l’energia dei partecipanti per le categorie di canto, ballo, musica, danza, e recitazione.

Venerdi 8 settembre ad Aversa, a partire dalle ore 10.30, presso il centro Danza Diana, in Piazzetta Pirozzi appuntamento con la prima tappa i cui artisti saranno selezionati da una giuria di qualità composta dalla ballerina Iolanda De Vitto, Claudio Diligente, insegnante, coreografo danza classica e modern jazz, Anna Goglia, volto noto alla tv per le sue partecipazioni a programmi Rai e Mediaset, ballerina, insegnante e giudice straordinario FIDS, e la ballerina Fabiola Martire.

Lunedì 11 settembre altro imperdibile evento a Caserta, presso la Nuova Accademia Toscanini in Via Vincenzo Lamberti alle ore 15, con la giuria formata dal: Maestro Franco Damiano, direttore della N.A.T., Gennaro De Crescenzo, l’artista che valorizza la musica popolare e mediterranea, l’arpista Maria Grassi, e il Maestro Carmine Migliore, chitarrista, compositore e arrangiatore. Queste, le ultime due tappe prima della tanto attesa Semifinale Nazionale in Campania.

Rumore BIM Festival, alla sua seconda edizione, è ideato da Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, in collaborazione con la Fondazione Verde Blu, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina città dove nacque la Carrà, e con la direzione artistica nazionale di Roberto Vecchi, regista televisivo. “La tensione è palpabile – afferma l’architetto Emma Malinconico, Service Kreativ -, in qualità di referente delle regioni Campania, Puglia e Basilicata insieme al Direttore Artistico, il Maestro Carlo Morelli, stiamo facendo il conto alla rovescia e l’adrenalina sale pensando alle semifinali. Dietro l’organizzazione di questo importante contest, ci sono il lavoro e la selezione per scoprire nuovi talenti provenienti da ogni parte d’Italia. Farsi riconoscere grazie alla visibilità che offre Rumore BIM Festival, è motivo di orgoglio per tutti i partecipanti che portano con sé un bagaglio ricco di sogni”. Per chi non ha mai calcato un palco, per chi tenta ed aspira ad emergere in questa professione, per migliorarsi e crescere artisticamente, e per tutti coloro che vogliono emozionarsi ed emozionare, Rumore BIM Festival, è l’opportunità da non perdere!

Sabrina Ciani