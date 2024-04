Serenata Napulitana, Enrico Mosiello in concerto alla Casa del Mandolino sabato 6

LA CASA DEL MANDOLINO E DELLE ARTI DEL MEDITERRANEO piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli Presenta Sabato 6 aprile 2024 alle ore 19,00 ENRICO MOSIELLO

In SERENATA NAPULITANA Viaggio nella Canzone Napoletana Con la partecipazione di Gerry Mosiello: chitarra Filidei Catalano: mandolino e mandola

Attesissimo appuntamento alla Casa del Mandolino e delle Arti del Mediterraneo con Enrico Mosiello , chitarrista e raffinato esponente del panorama musicale partenopeo e non solo, che accompagnato da Gerry Mosiello alla chitarra e Filidei Catalano al mandolino e mandola, omaggerà la Canzone Classica Napoletana, con un percorso musicale, un viaggio tra le melodie e i brani più famosi del repertorio classico napoletano

Una serata/evento all’insegna della musica , della storia e della tradizione.

Enrico Mosiello

Nasce nel maggio del 1969 a Napoli, città in cui vive ed opera.

Inizia lo studio della chitarra classica all’età di 20 anni come autodidatta componendo canzoni e cantando canzoni del repertorio classico napoletano e spagnolo.

Continua nel contempo gli studi universitari conseguendo la laurea in giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Lo studio della chitarra lo avvia alla costruzione ed all’apprendimento delle rispettive tecniche, infatti dal 1994 Enrico costruisce le chitarre con le quali si esibisce.

Nel dicembre 2006 gli è stato conferito il “Pulcinella d’argento” come premio per meriti artistici dal Senatore Tancredi Cimmino, premiazione avvenuta a Roma nella splendida cornice di Piazza di Spagna assieme a Vittorio Marsiglia, Enzo Gragnaniello, Tullio De Piscopo, Tony Esposito.

Dal 2007 collabora con Vittorio Marsiglia in diverse rassegne teatrali, esibendosi come cantante chitarrista solista sugli spalti del “Maschio Angioino” di Napoli , Teatro Totò, Forte “La Carnale” e il teatro dei Barbuti a Salerno, Villa dei Fiorentini a Sorrento, al “Teatro dell’Opera” di Lucera e nel maggio 2008 al “Teatro Carlo Gesualdo” di Avellino per una serata di beneficenza a favore dei bambini leucemici insieme a vari artisti del panorama napoletano. Collabora dal 2008 con l’attore Gino Rivieccio come cantante chitarrista solista.

Oltre ad essere interprete in diversi idiomi, è cantautore, e di recente è la pubblicazione del cd “Schiara Juorno” sui versi della poetessa Maria Borriello.

Ha preso parte come ospite al Premio Masaniello organizzato dalla Provincia di Napoli, e alla Giornata mondiale per la cura delle Sindromi atassiche a Napoli in piazza Trieste e Trento. Nel 2010 è stato insignito del premio “Madre Teresa di Calcutta” conferitogli dall’associazione AGLAIA fondata da Roberto Murolo e dal Maestro concertista Espedito de Marino, alla presenza del Ministro Carlo Giovanardi e di numerose personalità della politica e dello spettacolo.

Durante il 2012 ha partecipato a numerose manifestazioni, in particolare, ha omaggiato il maestro Sergio Bruni nella “Sala Consiliare del Comune di Sorrento con l’evento dal titolo “Sergio Bruni a 90 anni dalla nascita”; è tra gli “Interpreti del Sole” al “Teatro Politeama” di Napoli per un tributo all’indimenticabile Mario Abbate.

Nel 2014 prende parte alla presentazione del libro: “Mio padre: Sergio Bruni” di Bruna Chianese figlia del Maestro, alla presenza del Senatore Tancredi Cimmino , dell’ On. Antonio Bassolino, dell’Assessore Nino Daniele e dell’attore Gino Rivieccio, nel convento di San Domenico Maggiore a Napoli.

Dal 2014 ad oggi prende parte a numerose manifestazioni culturali e programmi televisivi.

Nel 2016 e’ ospite al Teatro Politeama per il “Festival di Napoli New Generation” di Massimo Abbate.

Dal 2017, con l’Associazione “I Lazzari” di Davide Brandi, tiene numerosi concerti all’Archivio sonoro della canzone classica napoletana: “La canzone di Salvatore Palomba” alla presenza dello stesso, spettacolo in presenza di 7 Consoli Generali di stanza a Napoli “Consulammece” e “Concerto Napoletano” con il maestro Filidei Catalano (mandolinista).

Nel 2018 apre, come ospite d’onore, il Festival di Napoli presso il Teatro Politeama.

Con il patrocinio del Comune di Napoli fa parte da diversi anni della Rassegna “Estate a Napoli”, finalizzata ad esaltare i luoghi storici di Napoli attraverso la sua canzone, con il suo “Concerto Napoletano”.

Vi aspettiamo numerosi, nell’ accogliente Casa del Mandolino e delle Arti del Mediterraneo, per ascoltare un repertorio musicale senza tempo, per un concerto e una serata imperdibili.

SERENATA NAPULITANA

Viaggio nella Canzone Napoletana

ENRICO MOSIELLO in CONCERTO

Con la partecipazione di

Gerry Mosiello: chitarra

Filidei Catalano: mandolino e mandola La Casa del Mandolino e delle Arti del Mediterraneo Piazza Museo Filangieri,247 – Napoli (zona Duomo) Sabato 6 aprile 2024 ore 19,00

È obbligatoria la prenotazione.

Telefono: 3403782113

contributo per il concerto € 12

Si consiglia di interfacciarsi con gli organizzatori per prenotazioni e informazioni.