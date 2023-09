80° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, martedì 26 proiezione al Mercadante

In occasione dell’80° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli (27-30 settembre 1943), martedì 26 settembre, alle ore 20:30, sarà proiettato al Teatro Mercadante il docufilm “Quattro giorni per la libertà: Napoli 1943” di Massimo Ferrari, una produzione Big Sur con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari, Titanus s.p.a. e Mad Entertainment.

IL DOCU-FILM Finanziato dalla Regione Campania con la Film Commission Campania, il docu-film è arricchito dell’apporto di grandi nomi del panorama culturale: i testi sono di Maurizio De Giovanni, la voce di Napoli è interpretata da Luisa Ranieri, con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Gallo e con Marisa Laurito, Cristina Donadio, Peppe Barra, Enzo Gragnaniello; animazioni di Alessandro Rak e Dario Sansone; colonna sonora di Antonio Fresa. Il 29 settembre sarà trasmesso in prima serata su RaiTre.

LA PROIEZIONE L’iniziativa della proiezione, promossa dal Comune di Napoli e dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del progetto “Accade a Napoli”, rientra nel programma delle celebrazioni dell’80° anniversario delle Quattro giornate di Napoli, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi.

COME PRENOTARE L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione. Per prenotare è necessario inviare una email all’indirizzo 4giornate@teatrodinapoli.it, specificando se soli o accompagnati (è possibile prenotare per max 2 persone). A ricezione dell’avvenuta conferma di prenotazione, sarà necessario ritirare i titoli d’accesso presso le biglietterie del Teatro di Napoli entro lunedì 25 settembre.

—- ORARI BIGLIETTERIE —-

TEATRO MERCADANTE

Piazza Municipio, Napoli 081.5513396

dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 19:00 – sabato dalle 10:30 alle 13:00 – domenica chiusa

TEATRO SAN FERDINANDO

Piazza Eduardo De Filippo 20, Napoli 081.292030/291878

dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00 – sabato e domenica chiusa