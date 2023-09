Alto impatto ai Quartieri Spagnoli, 3 arresti

Nella giornata di ieri, operazione interforze alto impatto nella zona dei Quartieri Spagnoli.

Le Forze dell’Ordine hanno impiegato un elicottero, pattuglie e uomini in strada nel quartiere Montecalvario e nell’area di piazzetta Rasario di Palazzo, precisamente nella zona dei cosiddetti Quartieri Spagnoli, ed è volta all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti. Nella zona, che è a ridosso della centrale via Toledo, insiste una fiorente piazza di spaccio gestita da tre clan federati, alimentata anche dalla movida legata alle decine di bar, pizzerie, trattorie e piccoli locali che offrono alcolici fino a tarda notte anche a minorenni.

Tre arresti, sei denunciati, droga, armi – tra cui una katana – e quasi 90mila euro sequestrati, orologi di pregio ritenuti frutto di rapine: due giorni dopo Caivano, le forze dell’ordine passano al setaccio i Quartieri Spagnoli. È scattata all’alba una vasta operazione di polizia di Stato, carabinieri e Guardia di Finanza nel quartiere Montecalvario.

Il servizio “Alto Impatto” ai Quartieri Spagnoli ha coinvolto oltre trecento uomini delle forze dell’ordine con l’impiego dei reparti speciali e di un elicottero. Scoperto e sequestrato, in un appartamento, un sistema di videosorveglianza utilizzato per tenere sotto controllo i movimenti in zona delle forze dell’ordine. Sono stati, altresì, eseguiti controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada. In particolare, sono state identificate 112 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllati 77 veicoli e altri 20 sono stati rimossi poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

Lo Stato fa sentire dunque la sua presenza anche nel quartiere dove abitava il 17enne reo confesso dell’omicidio del musicista 24enne Giovanbattista Cutolo di cui si sono celebrati ieri i funerali.