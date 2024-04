Ponti di primavera, Comune potenzia rete dei servizi di accoglienza, trasporti e sicurezza

In occasione delle prossime giornate legate alle festività del 25 aprile o del primo maggio e alla notevole affluenza di turisti e visitatori prevista in città, è stato predisposto il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati e migliorare l’accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città.

PERSONALE ITINERANTE

Tutor in servizio tutti i giorni ore 10-19 (a piedi e in bici) con incremento di n. 6 unità, per un totale di n. 20 unità, nel periodo tra il 24 aprile e il 5 maggio. Di questi alcune unità sono state dislocate presso la Stazione Centrale in Piazza Garibaldi ed altre in via Duomo e Monte Echia, nuovo attrattore turistico.

INFOPOINT

n. 4 saranno aperti tutti i giorni ore 10-19 (Molo Angioino; – Piazza del Gesù; – via Cesario Console, alt. Palazzo Salerno – via Morghen)

BAGNI

(aperti tutti i giorni ore 10-19 e in piazza del Gesù: ore 9-19)

– n. 7 bagni chimici mobili (n. 1 a Via Riviera di Chiaia, tra Via Riviera di Chiaia e via S. Pasquale; n. 2 Via Mezzocannone; n. 2 via Cesare Battisti 40 angolo via Fabio Filzi; n. 2 Piazza del Gesù);

– n. 8 bagni fissi in Piazza Trieste e Trento

TRASPORTI

Nelle giornate classificate con bollino rosso: giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile, mercoledì 1 e sabato 4 maggio, e principalmente nei luoghi di maggiore afflusso turistico (stazioni della Linea 1 Garibaldi, Municipio, Toledo e Dante, Ascensore di Monte Echia e fermate Alibus piazza Garibaldi e Aeroporto) sarà rafforzata l’attività di informazione e di assistenza ai viaggiatori. Per quanto riguarda la linea 1 della Metropolitana, durante l’intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 9 minuti – con nove treni circolanti della capienza di 1.250 posti – e, negli orari di punta, frequenza delle corse ogni 8 minuti. Il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 12 Alibus che, in caso di necessità, saliranno a 14. Su treni, funicolari e Alibus è sempre possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto. Per il trasporto pubblico non di linea,

TAXI

Dal 6 aprile al 29 settembre è in vigore, in via sperimentale, la nuova disciplina dei turni di servizio per far fronte all’esigenza di mobilità nei periodi con maggiori flussi di col massimo numero possibile di taxi in circolazione. Per i fine settimana e i giorni festivi, e nelle fasce orarie nelle quali si sono registrate maggiori richieste inevase, è previsto un sostanziale raddoppio dell’offerta del numero dei taxi in circolazione. In particolare, dal 27 aprile al 29 settembre nei fine settimana (sabato e domenica), nei tre turni giornalieri (mattina, pomeriggio e sera) circoleranno mediamente circa n. 530 veicoli in più rispetto ai veicoli normalmente in servizio, così distinti per turni:

6:00/8:30 + n. 355 veicoli; 8:30/18:00 + n. 711 veicoli; 18:00/24:00 + n. 355 veicoli.

Inoltre, per quanto riguarda le misure adottate per tutti i giorni della settimana nella fascia oraria 4:30/6:00, mediamente si avrà un incremento di circa n. 350 veicoli rispetto a quelli normalmente in servizio. Nella fascia oraria dalle ore 23:00 alle ore 24:00, dalla domenica al giovedì si avrà un incremento di circa n. 350 veicoli rispetto a quelli normalmente in servizio, mentre il venerdì e sabato si raggiungerà un incremento di circa n.700 rispetto a quelli normalmente in servizio.

IGIENE URBANA

Sul fronte dell’igiene urbana saranno incrementati i servizi di svuotamento cestini e riassetto delle attrezzature stradali con ulteriori passaggi, in particolare nelle zone a maggiore concentrazione di turismo e passeggio nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi che intercorrono dal 25 aprile al 2 giugno. Nello stesso periodo anche per lo spazzamento meccanizzato ci saranno servizi aggiuntivi con l’utilizzo di spazzatrice da 4 mc ore 4.30/10.30 e spazzatrice da 2 mc nel turno pomeridiano a supporto dello spazzamento manuale nei giorni di maggiore affluenza. Lo spazzamento manuale pomeridiano sarà potenziato in tutte le zone del centro storico e commerciale nei giorni di maggiore affluenza così come sarà effettuato il lavaggio stradale e dei cestini gettacarte nelle aree pedonali, sui marciapiedi e nelle piazze a maggiore affluenza, anche con l’ausilio di prodotti sanificanti, nelle zone della stazione centrale, del centro storico e nelle aree commerciali.

SICUREZZA

La Polizia Locale garantirà un maggior presidio del territorio intensificando i controlli contro l’ambulantato abusivo ed i servizi lungo gli itinerari turistici del centro e le vie dello shopping. Presidi anche in Piazza Garibaldi, Piazza del Gesù, Via Toledo, Piazza Trieste e Trento, Piazza Plebiscito, Lungomare, Bosco di Capodimonte e Fuorigrotta dove sono in programma Comicon e l’incontro di calcio Napoli Roma. La Polizia Turistica effettuerà controlli sia alla Stazione Marittima – alle operazioni di sbarco e imbarco da e per le isole – che in prossimità degli stazionamenti taxi al Molo Beverello e in Piazza Garibaldi.