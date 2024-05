La Console Generale del Venezuela, Esquila Alejandra Rubin De Celis Nunez, sarà al Comitato Croce Rossa Italiana di Napoli con i minori trapiantati oncologici

Il 9 Maggio, alla sede della Croce Rossa di Napoli, La Console Generale del Venezuela accompagnata dal Console Javier José Gòmez Betancourt, accoglierà i tre minori venezuelani, e le madri, che nei prossimi giorni faranno ritorno nel loro Paese completamente ristabiliti.

I piccoli , di 5, 7 e 10 anni, sono giunti in Italia nel febbraio 2022 per essere sottoposti ad un delicato trapianto, presso l’Ospedale Santobono-Pausillipon in Napoli.

Si conclude un progetto svolto in accordo con Croce Rossa Venezuelana, che ha come beneficiari bambini e adolescenti venezuelani con patologie gravi che richiedono terapie mediche urgenti, impossibili da ottenere nel loro Paese a causa della situazione di profonda crisi economica e sanitaria. Le cure sono offerte da strutture sanitarie italiane tramite programmi di assistenza umanitaria.

La Console ha seguito con particolare accoramento la storia dei tre minori che provengono da aree diverse del Venezuela ed ha riconosciuto l’impegno della Croce Rossa Italiana e del Suo Presidente Dr. Paolo Monorchio, Primario all’Ospedale Santobono, e di tutta l’equipe medica del Santobono-Pausillipon, e della Fondazione Santobono.

Il dott. Paolo Monorchio, riprendendo lo slogan del 160° Anniversario di Croce Rossa, dichiara: “il nostro slogan e’ “Siamo Ovunque per Chiunque” Riteniamo infatti che non siano i bambini e soprattutto quelli più fragili a pagare per le difficoltà e le guerre in .tanti paesi del mondo”.

L’appuntamento del 9 maggio sarà occasione per ringraziare medici, chirurghi, volontari e tutti coloro che hanno reso possibile il roseo esito, esperienza dal grande valore civile ed umanitario.

Negli ultimi sei anni diversi i corridoi umanitari e sanitari attivati che hanno visto Napoli punto di riferimento, sostenuti da CRI ed IFL, ultimo in ordine di tempo, l’arrivo a Napoli di sei minori Palestinesi, accompagnati dalle madri, ospedalizzati ed ora trasferiti in strutture sicure.

L’evento avrà luogo in data 09 Maggio , ore 17:00, in Napoli alla sede del Comitato Croce Rossa di Napoli, Sala Palasciano.