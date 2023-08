Caivano, corteo a Parco Verde

Una manifestazione indetta dai comitati civici di Caivano si terrà martedì 29 agosto alle 18, nel Parco Verde, per “mostrare sostegno e solidarietà alle vittime dello stupro di Caivano”.

Un corteo partirà dalla parrocchia San Paolo Apostolo, situata nel Parco Verde, per raggiungere il centro sportivo abbandonato teatro degli abusi sulle due minori. Ha annunciato la sua partecipazione anche il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«Il drammatico episodio di violenza nei confronti delle due cuginette del Parco Verde è una vicenda dolorosissima che scuote le coscienze di tutti noi. Per questo motivo è doveroso che la politica si mostri compatta e assolutamente determinata nel porre in essere tutte le iniziative che saranno necessarie per sradicare la cultura della violenza e della criminalità dal Parco Verde di Caivano e da tutte le altre aree a rischio della nostra regione».

Lo ha detto Annarita Patriarca, componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati e membro della Commissione bicamerale di inchiesta sul fenomeno dei femminicidi, annunciando la partecipazione propria e di una delegazione di «Azzurro Donna» (movimento femminile di Forza Italia) al corteo di quest’oggi a Caivano.

«Bisogna prendere atto – ha concluso la Patriarca – della necessità improcrastinabile di un più incisivo e determinato piano di sicurezza e di prevenzione. Il Parco Verde, Caivano, e più in generale tutta la nostra regione non possono restare ostaggio e vittime della sopraffazione e della violenza».