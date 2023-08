In 200 sotto la pioggia a Caivano con don Patriciello. De Luca: ci vuole stato d’assedio. Domani la premier Meloni. Il parroco invita anche il Papa

La pioggia che sta continuando a sferzare la Campania in questi giorni non ha fermato le oltre 200 persone che si sono radunate in corteo a Caivano per raccogliere l’invito di don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde.

“Fermiamo gli spacciatori, i camorristi e gli stupratori del parco verde”, “Le bambini vanno amate, non stuprate”, “Ricostruiamo il Parco Verde”, “Per fermare la violenza servono pene severe”. Sono alcuni dei cartelli impugnati da quanti, con don Maurizio Patriciello in testa, hanno sfilato per le strade di Caivano, dopo la violenza sessuale subita da due cuginette di 10 e 12 anni in un edificio abbandonato nel Parco Verde della città dell’hinterland napoletano definita “l’inferno in terra” dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La manifestazione, indetta dai comitati cittadini, è partita dalla parrocchia di San Paolo Apostolo e ha proseguito fino al luogo teatro degli abusi per i quali sono sospettati due ragazzi maggiorenni (secondo quanto si apprende di 19 e 18 anni, entrambi a piede libero). Coinvolto anche un gruppo di minorenni il cui numero non è noto anche se, secondo indiscrezioni non confermate, potrebbero essere numerosi. L’inchiesta della procura di Napoli procede parallelamente a quella della procura minorile.

Circa 200 persone hanno partecipato al corteo segnato dalla pioggia. Pochi gli abitanti del quartiere Parco verde, numerosi i rappresentanti del mondo politico e delle associazioni di volontariato anti racket. Un’anziana 85enne residente a Roma è arrivata a Caivano per sostenere don Patriciello: “Ho letto di questa iniziativa e ho detto che non potevo mancare. Don Patriciello merita il sostegno di tutti e se c’è da fare qualcosa sarò sempre in prima linea”.

“La vostra presenza mi conforta e mi conferma che bisogna chiamare a raccolta i buoni” ha detto don Patriciello alle persone che si sono radunate in chiesa dopo il corteo. “In questo quartiere non ho mai chiesto di venire e non ho mai chiesto di andare via perché mi sentirei un traditore”, ha aggiunto rimarcando che non lascerà mai da sole le persone. “Oggi il presidente De Luca ha detto che qui lo Stato non c’è, ma questa è la diagnosi. Noi adesso ci aspettiamo la terapia”.

Il parroco ha commentato anche le parole di Rocco Siffredi. La pornostar ha definito i siti porno “una rovina”, luoghi virtuali da oscurare. “Lo invito qui- ha detto don Patriciello-. Un conto è che questa cosa la dice un prete, un conto è che la dica una pornostar”. Quello di Siffredi è stato un appello sull’educazione sessuale e sul divieto di accesso libero alla pornografia. “C’è una frase di uno dei ragazzi di Palermo- ha continuato il parroco – che secondo me è emblematica: ”compà eravamo 100 cani su una gatta. Io queste cose le ho viste solo nei video porno”. Un ragazzo che a 10 anni vede un porno non avrà la capacità di gestire la sua sessualità prorompente, non è capace di avere un discernimento tra bene e male”.