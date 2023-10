Camorra, Carabinieri arrestano 9 persone, tra cui ex amministratori di Caivano

Dalle prime luci a Caivano (Napoli), San Marcellino (Caserta), Aversa (Caserta) e altri luoghi, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di fermo, a carico di 9 persone, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di altrettanti indagati ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro aggravati dalla finalità mafiose. Sono in corso numerose perquisizioni in vari siti.

L’attività di indagine e gli odierni provvedimenti coinvolgono anche alcuni esponenti della precedente amministrazione del Comune di Caivano.

Il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, che sarà trasmessa al giudice per la convalida e l’emissione di ordinanza cautelare, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione. (AdnKronos)

“Non si ferma l’offensiva del Governo per il recupero di intere porzioni della Campania finite in ostaggio dei clan. L’operazione delle scorse ore è la riconferma che il vento è finalmente cambiato, che l’impegno resta massimo nel contrasto alle organizzazioni malavitose e al fenomeno dell’infiltrazione delle cosche nel tessuto sociale ed economico, e nelle amministrazioni locali. Un grazie sentito agli inquirenti, alle forze dell’ordine e ai militari che lavorano senza sosta per riconsegnare allo Stato Caivano, che sta rappresentando il simbolo del recupero – anche attraverso la bonifica del centro Delphinia nel Parco Verde -, della rinascita e dell’affermazione dei principi della legalità e della vivibilità”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.