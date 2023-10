L’indifferenza istituzionale verso i lavoratori Softlab: una nuova tragedia dopo Visibilia

dal Libero Comitato Lavoratori Softlab riceviamo e pubblichiamo

Nel panorama dei lavoratori sfruttati e traditi, la Campania si è resa nuovamente protagonista di un triste episodio di abbandono e mancanza di tutela. L’assenza della Regione Campania all’incontro del MIMIT del 9 Ottobre ha messo in luce un caso sconcertante, che vede i lavoratori della Softlab come vittime di promesse infrante e di una truffa istituzionale. Questo nuovo caso si aggiunge tristemente a un precedente episodio, quello di Visibilia, evidenziando una tendenza preoccupante che richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

Inizialmente, la Regione Campania si era distinta come promotrice della ricollocazione dei lavoratori provenienti dalla Jabil alla Softlab. Questa mossa aveva suscitato speranze e attese tra i lavoratori e le loro famiglie, che finalmente vedevano una luce all’orizzonte dopo anni di instabilità lavorativa. Tuttavia, quelle promesse si sono rivelate essere poco più di un miraggio.

Oggi, i lavoratori della Softlab si trovano in una situazione critica: sono senza stipendio e privi di prospettive a breve termine. La Regione Campania, così come tutte le istituzioni coinvolte, sembra aver voltato le spalle a questi lavoratori, lasciandoli in balia del destino. La fiducia che avevano riposto negli accordi presi nelle sedi istituzionali si è trasformata in amara delusione.

La storia dei lavoratori Softlab ricorda dolorosamente il caso Visibilia, un altro episodio di lavoratori sfruttati e traditi, in cui l’indifferenza delle istituzioni ha giocato un ruolo cruciale. Questi lavoratori, così come quelli della Softlab, si sono visti costretti a lottare per i propri diritti, con l’unica strada apparentemente disponibile che sembra essere la presentazione di esposti alla procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza.

Questi tristi episodi richiamano l’attenzione sulle gravi lacune nel sistema di tutela dei lavoratori. È imperativo che le autorità competenti intervengano immediatamente per indagare su queste situazioni e portare alla luce eventuali comportamenti illeciti. I lavoratori Softlab meritano giustizia e sostegno, così come lo meritavano i lavoratori di Visibilia.

È ora che le istituzioni dimostrino di essere dalla parte dei lavoratori, pronte a proteggere i loro diritti e a garantire loro un futuro dignitoso. L’indifferenza non può più essere tollerata. Soltanto attraverso azioni immediate e decisive possiamo sperare di porre fine a questa serie di ingiustizie che stanno affliggendo i lavoratori della Campania e dell’intero Paese.