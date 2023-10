Gli strappatori di Emar, presentazione del libro di Salvatore Cataldi venerdì 13 a Procida

Coordinerà l’incontro il giornalista Mimmo Petroni, insieme al poeta Antonio Canonico e allo scrittore Tommaso Orsimarsi.

Durante la presentazione i cittadini avranno l’occasione di poter incontrare Salvatore Cataldi per poter dialogare sulla sua nuova opera e confrontarsi con lui sui temi del libro.

IL LIBRO

Cosa accadrebbe se alcuni curiosi, improvvisamente illuminati dalla loro immaginazione, svelassero ai più storie dai maestri sottaciute? Sarebbe il segno che in molti ci hanno tradito.

Una delusione che ti fa scendere dentro un velo di tristezza senza poter intuire cos’è che ti manca per essere felice. Difetti di vivacità, di slancio, e ancor più di curiosità, ma sei consapevole di aver staccato la spina e di aver abbandonato quel desiderio di viaggiare da solo per scoprire sentieri inesplorati, mondi paralleli, forse appena accarezzati col pensiero. Storie e verità che non ti hanno mai saputo o voluto raccontare, magari solo verosimili, tarpandoti così le ali per volare verso la libertà. La bellezza! Hai capito ora di cos’hai bisogno? Di essere libero e felice di sognare.

Orbene necessiti di una scossa di adrenalina pura per volare nel 3150 a.C., nell’età del rame e del bronzo ai tempi delle otto tribù sorelle del massiccio del Pollino.

L’AUTORE

Salvatore Cataldi è nato nel 1971 a Lauropoli, frazione di Cassano All’Ionio, in provincia di Cosenza. Si è laureato in Economia aziendale e si è abilitato alla professione di dottore commercialista, all’Università della Calabria. Studioso indipendente di vicende di economia dal basso, nel 2018 ha pubblicato il saggio Mezzogiornopreciso. Il modello dello Sviluppo Locale per la Sibaritide Cassanese. Specializzato in Economia dei Paesi in via di Sviluppo Pecos all’Università di Parma, e appassionato di preistoria, nel 2019 ha pubblicato il romanzo Il Villaggio di OnassaC e la Rivoluzione Neolitica. È un viaggiatore amante della natura e degli animali.