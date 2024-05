Ritorna in libreria l’attivista ligure Roberta Trucco con il libro “Pacha Mama

Arriva nelle librerie italiane e su tutti gli store digitali l’ultimo libro di Roberta Trucco: “Pacha Mama. Pamphlet contro la pratica dell’utero in affitto”. Pubblicato dalla Giannini Editore, il libro della Trucco è il numero 13 della celebre collana Sorsi, libri piccoli nel formato (A6) ma interessanti e coinvolgenti, scritti da intellettuali e giornalisti che fanno parte della più grande rete di comunicatori della cultura italiana: la 3C.

L’opera arriva dalla Liguria, da una autrice raffinata che con i suoi argomenti ha sempre reso interessante il dibattito “pro natura”. Da anni impegnata nella lotta a favore dei diritti delle donne, ritorna alla ribalta editoriale con la sua ultima impetuosa riflessione: l’utero in affitto.

Pacha Mama è la madre terra, ma è anche ogni madre, con il suo corpo sacro, il suo amore e il suo mistero. Un libro coraggioso, sincero, scientifico, nel quale l’autrice ripercorre le tappe che l’hanno portata a prendere una posizione netta a favore dell’abolizione universale della maternità surrogata. Racconta di come si è imbattuta nel tema complesso e delicato della gestazione per altri; come si sono sviluppati i dibattiti, a tratti anche accesi, tra femministe e come questi abbiano portato a fratture molto dolorose all’interno dello stesso movimento. Riflette su quanto lo sguardo meccanicistico sul mondo sia giunto ad invadere ogni ambito dell’umanità e della natura, producendo una lenta ma inesorabile cancellazione del senso stesso di essere umano. Infine traccia un collegamento tra l’ideologia transumanista, che persegue l’ideale di un’umanità modificabile geneticamente, integrata con intelligenze artificiali, con il concetto di progresso, ormai indissolubilmente legato all’ambiente di laboratorio, un ambiente che è giunto a trasformare la nascita in una operazione tecnica che porta con sé la cancellazione della memoria e del sapere ancestrale dei nostri corpi.

Titolo: “Pacha Mama. Pamphlet contro la pratica dell’utero in affitto”.

Editore: Giannini Editore

Pagine: 80

Prezzo: € 6,00

Collana: Sorsi vol.13