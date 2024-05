NJRD – Not just right dance, mercoledì 15 al Teatro Nuovo

Mercoledì 15 maggio ore 21, al Teatro Nuovo di Napoli in Via Montecalvario 16, il debutto nazionale di “NJRD – Not just right dance” del coreografo Marco Munno. Protagoniste in scena le danzatrici Anna Carleo, Manuela Facelgi, Ilenia Festa e Olimpia Graziosi.

Lo spettacolo di Marco Munno, coreografo di S. Maria Capua Vetere (Ce), già danzatore per diverse compagnie di rilevanza nazionale, è prodotto dall’Associazione Arabesque – ARB Dance Company, Organismo di Produzione della Danza riconosciuto dal Ministero della Cultura Italiana, con la direzione artistica di Annamaria Di Maio, in qualità di vincitore della VI edizione del contest New Dance Generation, realizzato con il supporto di ARB Dance Company e di Viviana Palucci, Francesco Cocco, Gerardo Buonocore e Giuseppe D’Alterio.

“NJRD – Not just right dance” deriva da un vissuto psicologico e patologico (Not Just Right Experience – NJRE), caratterizzato da forte sensazione di ansia e incompletezza riguardo azioni da dover svolgere o svolte, tale da compromettere il benessere di chi lo sperimenta, che vive le esperienze come ‘non pienamente soddisfacenti’ e le cose, le situazioni, gli avvenimenti come ‘non a posto’ o ‘not right’. L’individuo affetto da NJRE è portato a cercare di modificare l’ambiente circostante per diminuire il disagio provato. L’azione teatrale e la performance di danza creano questa ‘bolla’ di disagio attorno al singolo e a tutta la scena.

Nel programma di danza al Teatro Nuovo si potrà assistere anche alla messa in scena della performance “StraVaganza” del coreografo venezuelano Fernando Suels Mendoza, interpretata da Roberta De Rosa.

