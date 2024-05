Cuore Nero di Silvia Avallone vince il Premio Elsa Morante 2024 per la Narrativa

La giuria del prestigioso Premio Elsa Morante, presieduta da Dacia Maraini e composta da: Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, assegna il Premio Elsa Morante per la Narrativa a Silvia Avallone per il romanzo “Cuore nero”, pubblicato dalla Rizzoli.

Crudo, poderoso, feroce e pieno della grazia delle grandi scritture, “Cuore nero” parla di crimini, che si fanno e che si subiscono, delle possibilità di recupero dopo la pena o dopo il dolore, parla del peggio che si può avere dentro e della scelta di ricostruirsi migliori partendo dal vuoto delle crepe interiori. È un capolavoro sul senso del male, particolare ma universale, e racconta di quanto sia un danno più profondo per chi lo fa che per chi lo riceve.

Anche Silvia Avallone sarà presente il 15 maggio alle 10,00 presso l’Auditorium della Rai di Napoli insieme agli altri vincitori delle varie sezioni del Premio: i Premi Elsa Morante Ragazzi, “Il signor conchiglia” (mai più lasceremo le vite dei bambini al mare e alla notte) (Salani). di Gianluca Caporaso, “Premio Elsa Morante Ragazzi – Prosa e Poesia”, “Storia del mondo, dal big bang a oggi” (La Nave di Teseo) di Giordano Bruno Guerri, “Premio Elsa Morante Ragazzi – La Storia” e “Love harder, le ragazze iraniane camminano davanti a noi” (Solferino) di Barbara Stefanelli, “Premio Elsa Morante Ragazzi – per il Sociale. I Premi Elsa Morante Musica, a Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco ed Alfredo Rapetti Mogol, per la canzone “Mariposa”. Il premio Elsa Morante Graphic Novel a Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti ed il Premio Elsa Morante Cinema a Marta Savina per il suo “Primadonna”.

Mille ragazzi assisteranno dal vivo all’evento conclusivo. Per tutti gli altri sarà possibile seguire le dirette sui canali facebook e instagram del Premio Elsa Morante e della Rai.

Il Premio Elsa Morante 2024, sarà condotto da Alessandro Incerto e Tiuna Notarbartolo.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante e dalla Rai Campania, è coordinato da Iki Notarbartolo; Gilda Notarbartolo ne dirige la comunicazione, Umberto Amicucci cura la veste grafica, ed è realizzato in partenariato con: la Fondazione Totò Morgana, Sire – Ricevimenti d’autore, Ninni-Scognamiglio Centro Diagnostico, Diagnostica Anniballo, Arec, Ascione Coralli, Officine Grafiche F Giannini & Figli, Accademia Medeaterranea, Il Confronto, La Dante in Cambridge, Fnism.