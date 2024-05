Storie di calcio femminile. Napoli e Pomigliano: dal dilettantismo al professionismo, presentazione del libro sabato 11 a San Giorgio

Sarà presentato sabato 11 maggio, alle ore 10.30, presso Libreria Marsiglia di San Giorgio a Cremano (NA), il libro “Storie di calcio femminile. Napoli e Pomigliano: dal dilettantismo al professionismo”.

Insieme gli autori Domenico La Marca e Teresa Maddalo, saranno presenti alcune ex calciatrici del Napoli Femminile e del Pomigliano Women, le due squadre attualmente protagoniste del calcio femminile in Campania.

“Siamo veramente felici di presentare il nostro libro in una città come San Giorgio a Cremano, da tempo capofila delle iniziative culturali sul territorio. Il calcio femminile è in forte espansione e le due squadre a cui abbiamo dedicato il libro hanno dato e continuano a dare un prezioso contributo allo sviluppo di tutto il movimento. Siamo certi che nei prossimi anni l’interesse verso il calcio femminile crescerà ancora di più”.

IL LIBRO

Napoli Femminile e Pomigliano Women sono l’emblema dello sviluppo del movimento del calcio femminile in Campania. La crescita di queste due realtà sportive, i cui destini più volte si sono intrecciati, è iniziata ben prima dell’esplosione del “fenomeno” calcio femminile, nutrendosi negli anni di risultati ed emozioni sempre diverse.

In questo libro, le storie di vita e di passione sportiva delle protagoniste e dei protagonisti di queste due squadre, con la Campania, indiscutibile “patria del calcio”, a fare da prezioso sfondo nonché culla di sogni che oggi, finalmente, grazie al professionismo sono divenuti realtà.