Ischia, il viceministro Gava nelle aree alluvionate: “Impegno del governo per rinascita dell’isola, strategico nuovo PNACC”

Il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava sta concludendo in queste ore la sua visita istituzionale ad Ischia, dove è giunta per un sopralluogo nelle aree alluvionate accompagnata dal capo dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE Laura D’Aprile.

Assieme al commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, al vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, al segretario generale dell’Autorità di Bacino Meridionale, Vera Corbelli, presenti tutti e sei i sindaci dell’isola, il viceministro ha fatto il punto sull’attuazione del piano delle misure urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Casamicciola ed una ricognizione degli interventi per gli altri comuni dell’isola. “Confermo l’impegno del governo per la ricostruzione di questi luoghi, rispetto a cui siamo già intervenuti in maniera rapida e concreta” ha dichiarato il viceministro.

“Casamicciola e tutta l’isola di Ischia sono parte del nostro patrimonio nazionale, bellissimo ma vulnerabile. L’imperativo è superare le distorsioni del passato e accelerare sulla mitigazione del rischio idrogeologico e, attraverso il nuovo PNACC, sull’adattamento dei territori al cambiamento climatico, accrescendone il livello di resilienza e creando le condizioni per una convivenza sicura”.