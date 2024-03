Jorit a Mattina Live: “Distruggete la mia arte se non amate la pace!” Lo street artist napoletano smentisce le fake news sul Papa

“Invito coloro che non apprezzano le mie opere ad esprimere una critica determinata, se ritengono anche distruttiva. Solo in questo modo potranno delineare chiaramente due posizioni: chi desidera la pace e chi, invece, preferisce la guerra”. Lo ha detto Jorit, street artist napoletano, durante un’intervista a “MattinaLive”, il morning show condotto da Diletta Acanfora in onda su Canale 8.

In riferimento alle accuse di aver diffuso una ‘fake news’ tramite i suoi canali social, Jorit ha chiarito: “Non ho mai dichiarato di aver incontrato il Pontefice. Ho postato una foto che ritraeva il mio dipinto insieme al Papa, ispirandomi alle sue recenti dichiarazioni sulla necessità di dialogo per prevenire la Terza guerra mondiale. Per me sarebbe un onore incontrare Papa Francesco. Ho solo documentato il regalo della mia opera al Santo Padre”.

Durante l’intervista, l’artista partenopeo ha rimarcato la necessità di “continuare a cercare un dialogo con la Russia prima che sia troppo tardi”.