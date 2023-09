L’aeroporto di Napoli nella top 5 degli aeroporti al Routes World Awards per la categoria 10-25 milioni di passeggeri

I Routes Awards sono il massimo riconoscimento, a livello mondiale, delle best practices a sostegno della connettività aerea e si suddividono in tre categorie: Aeroporti, Compagnie Aeree e Destinazioni.

In ambito aeroportuale il premio viene assegnato sulla base dei voti espressi dalle compagnie aeree agli scali che, su scala mondiale, si sono distinti per incremento di traffico passeggeri, potenziamento offerta voli e supporto alle compagnie in ogni fase del processo di sviluppo di nuove destinazioni: dalla valutazione dell’opportunità commerciale, alle azioni di marketing a sostegno del lancio e delle vendite.

Oltre allo scalo partenopeo, nella top 5 degli aeroporti nella categoria10-25 milioni di passeggeri, sono presenti gli aeroporti di Bruxelles, Praga, Budapest e Fukuoka, selezionati dai massimi vertici delle compagnie aeree, secondo i seguenti criteri:

Strategia di sviluppo sostenibile del network di rotte

Supporto di marketing e partnership con i vettori

Risultati ed efficacia della strategia commerciale

Campagne di marketing innovative

“Siamo riconoscenti ai nostri partners per averci votato e orgogliosi dell’enorme lavoro fatto per connettere Napoli al resto del mondo. Essere nella short list del World Routes Award significa riconoscere la professionalità di GESAC nel costruire relazioni redditizie e consolidate con le compagnie aeree e getta le basi per l’incremento del portfolio clienti e dell’offerta voli per il sistema aeroportuale campano, imperniato sugli scali di Napoli e Salerno” – commenta Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC