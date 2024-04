Manca il numero legale, salta il Consiglio Comunale

La seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, non si è svolta per mancanza del numero legale.

Diciannove i consiglieri presenti all’appello iniziale, numero insufficiente per svolgere i lavori.

Grave, ancora una volta, l’assenza della maggioranza in aula. Tra gli argomenti all’ordine del giorno c’erano la delibera sulle tariffe, la nota di aggiornamento al Dup ed importanti mozioni e odg. La città soffre del blocco che c’è in consiglio, i lavori sono oramai fermi da settimane. Una maggioranza assente e in crisi con l’aggiunta della consueta assenza del Sindaco in aula. Nello scorso consiglio, per la presenza di autorevoli esponenti delle Istituzioni, Forza Italia era in aula. Oggi, mutate le condizioni, abbiamo attestato l’inconsistenza del numero legale.