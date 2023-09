Nomina Gratteri, plauso da mondo politico ed imprenditoriale

Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno si congratula con Nicola Gratteri, nuovo procuratore Capo di Napoli. “Auguro le migliori fortune al dottor Nicola Gratteri, che ho avuto il piacere di conoscere lo scorso giugno quando è stato premiato da Catello Maresca con il Leone d’Oro alla carriera per il Gran Premio di Venezia, del cui comitato faccio parte. A nome anche di tutti i dirigenti e di tutte le imprese di Confesercenti sono orgoglioso che la guida della Procura della nostra città sia stata affidata a un uomo del fare, ad un esempio di legalità e giustizia che da sempre si è contraddistinto per il lavoro quotidiano nel quale, con impegno e perseveranza, si è esposto in prima persona”.

“Congratulazioni e buon lavoro a Nicola Gratteri nominato, ogg i dal Csm, procuratore capo di Napoli. Un magistrato che ha combattuto la ‘ndrangheta come pochi hanno avuto il coraggio di fare. La sua preparazione e la sua determinazione faranno solo bene alla nostra meravigliosa città. Il giusto riconoscimento a un uomo dalle comprovate competenze, la persona giusta per la lotta alla criminalità organizzata nel nostro territorio”.

Così in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia della Lega e capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama.

«Auguri di buon lavoro al neo procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. La sua esperienza, le sue capacità e la competenza maturate in un ufficio giudiziario di frontiera, qual è Catanzaro, saranno certamente un valore aggiunto anche per il nostro difficile territorio. Voglio ringraziare, per l’attento lavoro svolto in questi mesi complessi, anche il procuratore reggente, dottoressa Rosa Volpe».

A dirlo è Annarita Patriarca, componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati e membro della Commissione Giustizia di Montecitorio.

«Saluto con vero piacere la nomina di Nicola Gratteri a capi della Procura di Napoli e della Dda. Una scelta che va nella giusta direzione per poter continuare l’azione incisiva che questo Governo sta portando avanti per contrastare i fenomeni di recrudescenza camorristica. La storia di Gratteri parla da sola: grazie alla sua fermezza e alla sua competenza, a Catanzaro ha contribuito ad infliggere colpi mortali alla criminalità organizzata. È ciò che serve anche qui a Napoli. Questa città che sta tornando a nuova vita, aveva proprio bisogno della cifra umana e professionale di un uomo come Gratteri. Sono sicuro che lavorerà bene e che contribuirà in modo incisivo a rendere Napoli sicura e vivibile».

Lo dichiara il deputato Gimmi Cangiano, vicepresidente della Commissione Ecomafie.