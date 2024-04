Restart Scampia, rigenerare comunità, il progetto del Comune

Il processo di progettazione delle nuove case ha coinvolto attivamente gli abitanti delle Vele, assicurando che le nuove costruzioni rispondano pienamente alle loro esigenze. La partecipazione della comunità è stata fondamentale per garantire che il progetto rifletta le esigenze locali, contribuendo così a creare un ambiente abitativo soddisfacente per tutti.

Il nuovo progetto prevede la demolizione delle Vele Gialla e Rossa per far posto a 20 edifici contenenti 433 nuovi alloggi, tutti classificati come NZEB (Nearly zero-emission building) per massimizzare l’efficienza energetica. L’uso di fonti rinnovabili e componenti energetiche passive mira a raggiungere l’autosufficienza energetica e promuovere un ambiente abitativo sostenibile.

I piani terra degli edifici saranno multifunzionali, servendo da punto di incontro per gli abitanti e il quartiere. Ogni edificio residenziale sarà dotato di spazi comuni e tecnici per favorire una gestione sostenibile e circolare delle risorse. Questi spazi saranno utilizzabili per attività come assemblee, studio, lavoro condiviso e gestione degli spazi condominiali.

Saranno inoltre disponibili servizi locali e urbani, gestiti da associazioni, cooperative o imprese sociali, aperti alla comunità circostante. Le attività commerciali, come piccole imprese artigianali o sociali, saranno promosse per soddisfare le esigenze del quartiere.

Nel progetto di riassetto del Lotto M di Scampia, l’attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione degli spazi aperti emerge come elemento cruciale. La fase di progettazione coinvolge competenze agronomiche e paesaggistiche per integrare la rigenerazione urbana con la valorizzazione del territorio.

Il progetto prevede la trasformazione delle aree esterne in paesaggi ordinati e funzionali, promuovendo la biodiversità e il benessere collettivo, con sistemi di irrigazione per coltivazioni ornamentali e frutticole. Oltre all’aspetto agricolo, gli spazi aperti ospiteranno diverse attività sociali e ricreative, come parchi giochi, campi sportivi, fattoria didattica e mercato locale. La distribuzione delle funzioni sarà definita attraverso processi di coprogettazione con la comunità locale.

La progettazione degli spazi aperti e delle soluzioni architettoniche è guidata dalla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di migliorare l’ecosistema dell’area. Il progetto mira a ridurre il consumo di risorse, tramite strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico. Valorizzare gli spazi aperti come risorse multifunzionali per migliorare la qualità della vita e la resilienza ambientale del quartiere è al centro della strategia, in linea gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, dimostrando un impegno tangibile verso una gestione responsabile delle risorse ambientali.

Gli investimenti per le Vele

Per l’attuazione dei progetti, il Comune di Napoli ha ottenuto risorse finanziarie con un ammontare complessivo di circa 159 milioni di euro provenienti da diverse fonti. Tali risorse sono:

– € 84.518.068,33 Piani Urbani Integrati “PUI” sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [M5C2] del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), nonché dal Fondo opere indifferibili;

– € 15.000.000,00 Fondo Complementare, tale fondo è previsto dalla misura del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) che nasce con lo scopo di integrare, tramite risorse nazionali, gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026;

– € 35.000.444,67 Fondo PON Metro Plus è previsto dal Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 che nasce con lo scopo di integrare le azioni condotte nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”.

Gli investimenti vanno ad integrare precedenti linee di finanziamento, quali: Fondo Programma Periferie di € 17.970.171,00 e il Fondo Sviluppo e Coesione di € 7.087.864,90.

A chi sono destinate le case: programma particolare e piano di mobilità

I nuovi alloggi sono costruiti in sostituzione delle attuali case e destinati alle stesse persone che oggi abitano nelle Vele, qualora questi siano in possesso dei requisiti previsti per legge.

Il Comune di Napoli ha previsto un programma particolare per governare ed agevolare il trasferimento degli attuali abitanti delle Vele verso i nuovi alloggi. Questo programma offre la possibilità, per i nuclei che non hanno un regolare contratto, di ottenere una sistemazione temporanea della durata di tre anni nei nuovi edifici per coloro che attualmente risiedono nelle case senza il titolo di assegnazione. Durante il triennio, il comune effettuerà un monitoraggio per verificare il possesso dei requisiti previsti.

L’amministrazione ha predisposto, inoltre, un piano di mobilità per il coordinato spostamento degli abitanti nelle nuove abitazioni che non prevede sistemazioni in case temporanee fuori dal quartiere. Il piano verrà attuato in maniera incrementale, e sarà coordinato con la costruzione dei nuovi edifici.

Condivisione e partecipazione: accompagnamento sociale

Oltre alla componente fisica, il progetto include un forte impegno nell’accompagnare le trasformazioni fisiche con delle attività sociali e di partecipazione. Saranno offerti servizi di quartiere e spazi di confronto attraverso il processo di co-progettazione con tutte le realtà del territorio, le associazioni, gli enti istituzionali, i comitati e le varie forme in cui gli abitanti si organizzano. Questo accompagnerà la comunità nel processo di riqualificazione, promuovendo la partecipazione attiva degli abitanti.

Passi verso il futuro: cronoprogramma dell’intervento