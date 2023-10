Risse, spari e coltellate, movida violenta in città e in provincia

Violenta rissa tra diversi giovani questa mattina all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, in via Palmentola. Durante lo scontro sono stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco. Due ragazzi, uno di 24 e l’altro 22 anni sono stati portati in ospedale. Il primo si trova all’ospedale del Mare. Trasportato in gravi condizioni, è stato raggiunto da proiettili. L’altro, pestato con una mazza, si trova nel pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra e non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di castello di Cisterna.

Il 24enne è poi stato operato, per i medici non è più in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata. I medici gli hanno ricostruito un vaso sanguigno che era stato danneggiato dai colpi di pistola che lo avevano raggiunto ad una gamba. Il giovane ha rischiato molto, ma per ora sembra che la gamba sia salva. Ora resta ricoverato in osservazione.

Nella notte un 21enne è stato intanto accoltellato in via Armando Diaz, nella movida napoletana. I carabinieri lo hanno trovato riverso a terra in una pozza di sangue. Il giovane di origini marocchine è ricoverato all’ospedale Pellegrini di Napoli con ferite all’addome. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane, regolare sul territorio nazionale, sarebbe stato accoltellato più volte al petto, forse da un italiano. Il tutto per futili motivi: secondo quanto si apprende, alla base dell’aggressione potrebbe esserci stato uno sguardo di troppo tra i due. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Medicato, per il 21enne c’è una prognosi di 15 i giorni per le ferite riportate. Sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro. (AdnKronos)