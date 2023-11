Sciopero trasporto pubblico locale di 4 ore mercoledì 8

Anm informa che mercoledì 8 Novembre l’Organizzazione Sindacale USB ha proclamato una prima azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 12.45 alle ore 16.45. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:



• Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 12.30. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus)

• Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola e da Garibaldi alle ore 12.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17.00 e da Garibaldi alle ore 17.40.

• Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 12.45 alle ore 16.45. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.



Motivazioni dello sciopero: Gravosità turni AS prolungamento linea 1, soprattutto il venerdì, con denunciati effetti negativi sulla salute psicofisica dei lavoratori e della soglia di attenzione; mancata erogazione premio di produzione anno 2022, nonostante i bilanci in attivo; richiesta presenza guardie giurate, o doppio agente, in tutte le stazioni della metropolitana, spesso teatro di atti vandalici e violenza generalizzata ad opera di balordi, con particolare riguardo alle giornate di prolungamento; il miglioramento ed il potenziamento dei livelli giornalieri di pulizia, e manutenzione degli ambienti di lavoro, banchi agenti e delle stazioni, quest’ultime – come esempio esemplificativo e non esaustivo Municipio, Dante, Garibaldi, Museo e Piscinola – visibilmente sporche ed avvolte da una nube nauseabonda e maleodorante; il rispetto degli accodi sottoscritti tra le parti relativi decorrenza e alla riorganizzazione dell’Area Esercizio Reti e Stazioni in ambito linee Metropolitane con relative job (ASA 10.07.23).

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00/ profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Eav avvisa l’utenza che, il giorno 9 novembre 2023, è stata indetto uno sciopero dalla Faisa Confail di 4 ore, per i soli reparti di manutenzione Infrastruttura.

Tale azione di sciopero potrebbe generare irregolarità all’esercizio ferroviario nella fascia oraria dalle 11:30 alle 15:30.