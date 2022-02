10 e Lotto, vinti 250.000€ a Casavatore.

Finisce a Casavatore, in provincia di Napoli, la più alta vincita centrata con il 10eLotto nell’ultimo concorso, pari a 250 mila euro per effetto di un ‘nove’ Oro su un’estrazione istantanea, a fronte di una giocata di soli 2 euro, come rende noto l’agenzia specializzata Agimeg.

Si tratta della vincita più alta di questa prima parte del 2022, che supera il precedente primato di 200 mila euro, ottenuto sempre in Campania nel concorso del 29 gennaio, per l’esattezza a Saviano (NA). Sul podio delle vincite più alte dell’ultimo concorso si piazzano anche i 50 mila euro vinti a Granarolo dell’Emilia (BO), terza piazza ancora per la Campania, con Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove sono stati vinti 15 mila euro.