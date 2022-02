Torna nella squadra Dream Massage di Sanremo il beneventano Paolo Manna.

Un ritorno a Sanremo in grande stile per il tutor del Dream Massage Paolo Manna,

È stata inaugurata presso il Grand Hotel Des Anglais la Somnia Aura spa la nuova Area Benessere di Sanremo targata Dream Massage® .

Una luxury spa magica, sviluppata su 1000 mq, dove attori, cantanti e personaggi dello spettacolo stanno vivendo momenti di vero benessere durante la settimana più frenetica e stressante dell’anno tra le sapienti mani degli operatori del Dream Massage® capitanati dal suo ideatore lo spa manager internazionale Stefano Serra.

Uno staff d’eccellenza quello selezionato per la Somnia Aura spa, composto da i migliori professionisti del settore, tra i quali spicca il ritorno nella squadra del Dream massage a Sanremo del beneventano Paolo Manna.

Paolo torna a Sanremo però, in una veste nuova: quella di tutor.

La figura del tutor è quella di un professionista navigato capace di gestire a 360 gradi questa esperienza tanto splendida quanto stressante.

Paolo è reduce dalla scorsa edizione dell’area targata Dream Massage® e dal completamento del master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”, ove ha acquisito a pieno titolo tutte le competenze delle tecniche insegnate dal Maestro Serra e dai suoi docenti.

Paolo oggi è una delle eccellenze italiane del mondo del benessere. rappresentare la sua, la Campania in Italia al meglio.

Lui arriva da un piccolo paesino in provincia di Benevento: Pontelandolfo.

Pontelandolfo è noto per essere stato più volte nei secoli oggetto di grandi calamità naturali, quali forti terremoti e alluvioni. I primi documenti che attestano la sua esistenza risalgono a pochi anni prima del 1000 d.c.

Per diversi secoli fu noto per essere centro di grandi scontri della storia, in ultimo il fatale “incontro” con la storia dell’Unità d’Italia tra briganti e bersaglieri del 1861.

Ad oggi Pontelandolfo è molto noto anche all’estero in quanto gemellato con il comune di Waterbury in Connecticut.

Paolo è da sempre molto fiero delle sue origini che simboleggiano la forza di una terra che nel corso degli anni, dei secoli ha vissuto la sofferenza e da questa è riuscita a risorgere.

Così anche lui poco più che ventenne si è messo in viaggio alla ricerca della sua strada, studiando e lavorando.

Ben presto ha iniziato a studiare per diventare un massaggiatore professionista, realizzando così il suo sogno di vivere e lavorare costantemente al contatto con le persone.

Paolo nelle più esclusive spa del nord Italia.

Nella stagione estiva presso le Terme Dolomia dell’hotel Terme Antico Bagno della famiglia Zulian in Val di Fassa.

Mentre nella stagione invernale in Val di Fiemme, presso lo Sport Hotel Pampeago, il cui amministratore Valerio Piazzi è da sempre suo grande sostenitore anche in questo evento sanremese.

Il futuro di Paolo è in continuo divenire, ogni giorno lui aggiunge tasselli alla propria storia proprio come la sua amata Pontelandolfo. Chi sa ancora quante avventure avrà da vivere, non resta che seguirlo e scoprire cosa gli riserverà il futuro.