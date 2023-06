A Torre del Greco senza acqua per quasi 12 ore per guasto

Senza acqua da quasi 12 ore. Esplode la rabbia delle famiglie torresi, rimaste a secco da questa mattina, senza alcun preavviso. Molte le zone interessate. Si è verificato un guasto improvviso intorno alle 4 che ha causato un risveglio amaro in molte case.

Il ripristino, secondo l’aggiornamento della Gori, previsto prima per le 9.30, poi per le 13, poi per le 16 e adesso per le 18 sta creando non pochi malumori tra i cittadini, specie nelle famiglie dove ci sono anziani, disabili e bambini.

Manca l’acqua nelle seguenti strade:

CORSO AVEZZANA

CUPA MARESCA

LARGO DELL’ANNUNCIAZIONE

PARCO VALLELONGA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

VIA AGOSTINO BRANCACCIO

VIA AGOSTINO MARESCA

VIA ALDO MORO

VIA ALGHERO

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA ARMANDO DIAZ

VIA BENGASI

VIA CAPPUCCINI

VIA CAVALLERIZZI

VIA CAVALLO

VIA CEFALONIA

VIA CIMAGLIA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA CRISTOFORO COLOMBO

VIA CURTOLI

VIA DEGLI ARTISTI

VIA DEGLI EMIGRANTI

VIA DEI BOZZELLAI

VIA DEL BULINO

VIA DEL CAMMEO

VIA DEL NUOTO

VIA DELL’ATLETICA

VIA DELLE CONCHIGLIE

VIA DELLE MADREPERLE

VIA DELLE OLIMPIADI

VIA DELLE PERLE

VIA DELLO SPORT

VIA DUCA LECCO DE GUEVARA

VIA FIUME DRAGONE

VIA GAETANO DE BOTTIS

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE BENEDUCE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA IGNAZIO SORRENTINO

VIA LIVORNO

VIA MARTIRI D’AFRICA

VIA MAZZINI

VIA PEZZENTELLE

VIA PISCOPIA

VIA ROMA

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI

VIA SANT’ELENA

VIA SCIACCA

VIA SEDIVOLA

VIA SFAX

VIA TIRONCELLI

VIA TRIPOLI

VIA VITTORIO VENETO

VIA VOLTURNO

VIALE FRANCESCO BALZANO

VIALE LIBIA

VIALE MADONNA

VIALE UNGHERIA

VICO I ABOLITOMONTE

VICO II ABOLITOMONTE

VICO ORLANDO

VICOLO ASCIONE

VICOLO GIARDINO TROTTI

VICOLO I CAPPUCCINI

VICOLO I TROTTI

VICOLO I VITTORIO VENETO

VICOLO II CAPPUCCINI

VICOLO II TROTTI

VICOLO II VITTORIO VENETO

VICOLO VISITAZIONE

E TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE.

La Gori fa sapere che “i tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di martedì 27 giugno 2023.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Ci scusiamo per il disagio”.