Ballanza, Carlo Faiello in concerto giovedì 5 a Scampia.

Un Concerto per ritrovare l’equilibrio dimenticato; un invito alla Danza attraverso la spontaneità della Musica Popolare per sbloccare la fonte di quell’energia che appartiene alla nostra dimensione interiore. Dal movimento ipnotico della Tammurriata a quello gioioso della Tarantella: passando attraverso la forma della canzone d’autore. Un omaggio alle radici della Musica del Sud Italia per dimostrare che è ancora possibile portare alla Luce il Battito profondo del nostro Cuore.

BALLANZA in inglese ‘Balance’_ il Suono e l’Andamento regolare del continuo fluire per riscoprire l’Armonia naturale tra corpo, mente, anima.

Una Perfomance per stimolare il pubblico a lasciarsi trasportare ‘Liberamente Ballando’ _ senza schemi. Un’occasione per scaricare e sciogliere le tensioni che si creano nel ‘tran tran’ frenetico della vita quotidiana.