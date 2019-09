Vola alta, parola. Trent’anni di Colophonarte, da mercoledì 18 al MANN.

Mercoledì 18 settembre (ore 17) sarà inaugurata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra “Vola alta, parola. Trent’anni di Colophonarte”: un percorso espositivo raffinato e prezioso per ripercorrere il viaggio culturale tracciato dalla casa editrice bellunese che, dal cuore delle Dolomiti, ha esportato simbolicamente, in Italia e nel mondo, un modus ricercato di concepire il libro, inteso non soltanto come oggetto, ma soprattutto come opera d’arte.

Nei volumi, che si potranno ammirare nel Salone della Meridiana del MANN sino al prossimo 11 novembre, sono contenute opere dei più importanti artisti contemporanei italiani e stranieri (tra questi, per citarne solo alcuni: Mimmo Paladino, Enrico Castellani, Arnaldo Pomodoro, Lucio Del Pezzo, Kounellis, Enrico Baj, Emilio Isgrò, Giorgio Griffa, Roberto Barni, Giulio Paolini, Hermann Nitsch).

Continua, così, l’iter di valorizzazione del patrimonio librario, già intrapreso dalla Biblioteca del MANN con la mostra “Mediterraneo”.