Bambina di 11 anni annega in piscina ad Ercolano.

Una bimba di 11 anni è morta annegata mentre giocava in piscina in un complesso turistico ad Ercolano (Napoli). E’ stata soccorsa dal 118, che ha tentato inutilmente di rianimarla. E’ accaduto poco dopo le 19. Indagano i Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata la bambina stava giocando in una delle piscine dell’ Hotel “Punta Quattro Venti” , in via Marittima, ad Ercolano.

Nell’ albergo c’ erano anche i suoi genitori. L’ annegamento è avvenuto poco prima delle 19.

Sul posto è accorsa un’ ambulanza del 118, che ha tentato di rianimare la bambina, ma inutilmente. Il pm della Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma.

I carabinieri della sezione rilievi stanno verificando il rispetto della normativa di sicurezza nel complesso alberghiero. (ANSA)