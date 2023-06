Clandestini dirottano nave turca, Crosetto: intervento forze speciali Marina Militare.

“C’è una nave turca che è stata sequestrata da clandestini vicino a Napoli, i militari italiani hanno ripreso il controllo ma adesso stanno liberando l’equipaggio, 22 persone. Sono intervenute le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi. I clandestini erano 15, due o tre armati”.

A darne notizia, durante un dibattito al ‘Forum masseria’ di Bruno Vespa, è il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “L’operazione è ancora in corso, i militari stanno ancora bonificando. La nave” – che sarebbe la Galata Seaways, un cargo costruito nel 2010 e diretto in Francia – “è grande, ed è una situazione pericolosa”, aggiunge. I dirottatori ”sono clandestini che sono saliti a bordo utilizzando delle armi tipo pugnali. Non siamo riusciti ancora a catturarli, quindi non siamo certi. Si sono impossessati di questa nave. E’ intervenuta la Marina, il Battaglione San Marco. La nave adesso è stata recuperata ma non ancora messa in sicurezza: sono chiusi dentro perché l’hanno occupata”, dice.