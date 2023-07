Consiglio Comunale lunedì 31 e martedì 1 agosto, in Aula assestamento di bilancio

La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Vincenza Amato, si è riunita con la partecipazione dell’assessora delegata ai rapporti con il Consiglio comunale Teresa Armato per decidere le prossime date delle sedute del Consiglio comunale. I Capigruppo hanno stabilito che il Consiglio si riunirà lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto, in via Verdi, con inizio dei lavori alle ore 10. In entrambe le sedute nell’ora precedente si svolgerà il Question time. Previsti due distinti ordini dei lavori : lunedì 31 luglio sono in discussione 6 delibere, tra le quali la numero 245 relativa all’assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; sono 5 invece le delibere in discussione martedì 1 agosto, tra le quali la numero 231, relativa alla presa d’atto dell’accordo di programma per la realizzazione del nodo intermodale complesso di Napoli Garibaldi – Porta Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie.

Nei due giorni di lavoro si discuteranno inoltre 14 ordini del giorno, a firma dei consiglieri Bianca Maria D’Angelo (Forza Italia); Gennaro Acampora (Partito Democratico); Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco); Vincenza Amato (Partito Democratico); Iris Savastano (Forza Italia); Salvatore Guangi (Forza Italia); Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco); Flavia Sorrentino (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la Città); Luigi Carbone (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la Città) e Rosario Palumbo (Cambiamo!).

La Conferenza ha infine avviato, con l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, l’esame della bozza della circolare che, recependo le indicazioni di due ordini del giorno approvati in Consiglio comunale, promuove all’interno dell’Amministrazione comunale particolari condizioni nell’esecuzione dei contratti pubblici, con un ampliamento delle misure orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nei contratti pubblici e il perseguimento di finalità sociali attraverso detti contratti, a sostegno delle persone più svantaggiate e della parità di genere.