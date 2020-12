Controlli e multe in tutta la città a negozi e ristoranti aperti.

Cinque giorni di chiusura: è la sanzione ai danni di un ristorante sorpreso in piena attività ieri sera dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio di controllo del territorio a Napoli effettuato in via Calasanzio, zona Duchesca. Alcuni avventori, alla vista degli agenti, si sono allontanati rapidamente.

I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare, un 35enne nigeriano, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 con la chiusura del locale.

Sempre nell’ottica delle misure anti Covid, su disposizione della centrale operativa, la polizia è intervenuta anche in vico Tutti i Santi, nel borgo Sant’Antonio Abate, per una segnalazione di schiamazzi e assembramento di persone in un edificio. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti da un terraneo in cui hanno sorpreso sette minori, tutti napoletani tra i 13 e i 17 anni, e li hanno sanzionati per inottemperanza delle misure anti Covid-19 riaffidandoli ai genitori. (ANSA).

Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato in campo oggi a Napoli per verificare il rispetto della zona rossa scattata stamattina.

I carabinieri stanno presidiando in particolare le strade dello shopping e delle passeggiate con controlli ad auto e pedoni.

Tra oggi e domani l’arma mette in strada a Napoli 500 uomini in giro nelle principali strade cittadine per coprire tutto il territorio. Controlli anche nei vicoli del centro storico per verificare che chi è in giro sta davvero andando a comprare cibo ai negozi di alimentari per la cena di stasera. I controlli saranno molto intensi questa sera dopo le 22, allo scattare del coprifuoco.

I carabinieri controlleranno le strade per verificare che nessuno vada via dopo il coprifuoco al termine delle cene di Natale: per loro scatterà la multa di 400 euro.

Molto intensi i controlli della Polizia Municipale comandata dal generale Ciro Esposito. La situazione stamattina era abbastanza tranquilla, ma gli agenti hanno elevato dei verbali a negozi di abbigliamento che erano rimasti aperti nonostante la zona rossa: una decina i negozi multati a Chiaia, altrettanti al Vomero e tre nel quartiere San Lorenzo. Nella zona dei baretti di Chiaia 16 pattuglie della Municipale sono in strada per controllare che non ci siano assembramenti e aperitivi di Natale, un’attività di controllo che andrà avanti fino alle 19.

In campo anche la polizia di stato con le proprie pattuglie nelle zone decise dopo la riunione in Prefettura. (ANSA).