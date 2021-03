Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio in tutta la città, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli sul rispetto delle normative anti Covid e per il contrasto all’illegalità diffusa, ai reati contro la persona e allo spaccio di droga, sono state elevate oltre 80 sanzioni per violazioni in materia Covid contestate ad altrettanti cittadini nel centro storico, al Vomero e a Ponticelli. Nel bilancio delle operazioni anche gli arresti di due rapinatori, un ladro, un pregiudicato per spaccio di stupefacenti e un tossicodipendente per tentata estorsione; diverse le perquisizioni e i sequestri di droga e munizioni.

In particolare, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale Giulio Engheben e Salvatore Vitale, 24enne e 23enne di Scampia già noti alle forze dell’ordine. Li hanno intercettati a bordo di uno scooter rubato, i due hanno provato a fuggire ma si sono scontrati con una vettura tra via Giotto e via Ruoppolo.

I malviventi hanno tentato di fuggire a piedi. Vitale – il passeggero – è stato immediatamente bloccato da un carabiniere, Engheben ha continuato a fuggire a piedi seguito da un altro carabiniere. Si è diretto in un palazzo poco distante, è entrato in un’abitazione al sesto piano ed ha minacciato la proprietaria di casa con un manganello telescopico nel tentativo vano di trovare un nascondiglio per la notte.

Il carabiniere lo ha visto entrare in quel condominio e, notando nei pressi una pattuglia della Polizia di Stato, ha chiesto supporto ai colleghi. Insieme, sono entrati nel palazzo, sono saliti al sesto piano e sono entrati nell’appartamento. Il Carabiniere e i due agenti del Commissariato Vomero hanno bloccato il 23enne; il manganello – è stato sequestrato – era sul tavolo della cucina.

Vitale era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, mentre Engheben era in permesso premio in quanto detenuto presso l’istituto penitenziario di Carinola. (ANSA).