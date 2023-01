De Falco, N.S.C. Napoli: microcriminalità senza freni, investe carabiniere per garantirsi la fuga.

L’incidente è avvenuto questa mattina in corso Arnaldo Lucci a Napoli ove un minorenne, a bordo di uno scooter, per sottrarsi all’alt intimato e guadagnarsi la fuga, ha deliberatamente investito un carabiniere.

Un episodio che sfiora l’ennesima tragedia e che fortunatamente termina con qualche giorno di prognosi per entrambi. Operiamo in contesti sociali ove si evidenziano fenomeni delinquenziali che non conoscono ostacoli e superano la soggezione psicologica delle norme che regolano la vita di una comunità ed i rapporti con lo Stato quando interessano gli operatori di Polizia. A dichiararlo il Segretario Generale N.S.C. Città Metropolitana di Napoli, Gennaro DE FALCO che replica: “quanto accaduto richiede un momento di riflessione sulle peculiari attività di polizia e tutti hanno il dovere di garantire sicurezza, tutele e dignità agli operatori”.

Nuovo Sindacato Carabinieri è portatore di interessi legittimi e continuerà a vigilare e salvaguardare i diritti dei propri iscritti. Ci inorgoglisce il comportamento encomiabile assunto dal collega in servizio alla C.I.O. Napoli al quale esprimiamo solidarietà e gli auguriamo una pronta guarigione.