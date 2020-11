De Magistris: 1.000€ per un’ambulanza privata.

‘C’è bisogno di medici e infermieri ma c’è anche un tema di accesso alle cure. La Asl fa pochi tamponi e quelli dai privati costano tra i 60 e i 100 euro, le ambulanze non arrivano, si può aspettare anche un’ora e se si chiama un’ambulanza privata può arrivare a costare anche mille euro”.

Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Stasera Italia su Rete4, in relazione alla situazione sanitaria in Campania. De Magistris, nel sottolineare che medici, infermieri e personale del 118 ”fanno un lavoro incredibile”, ha affermato: ”Si sono persi mesi incredibili ed è ancor più grave che per molto tempo c’è stata una narrazione distonica dei posti letto disponibili rispetto alla realtà che vedevamo ogni giorno. Ora si fa una corsa contro il tempo per salvaguardare la salute di tutti”. (ANSA).