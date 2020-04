Droga, Polizia arresta spacciatore marocchino e sequestra hashish e 5.000€ in contanti.

Circa 100 grammi di hashish e 5 mila euro in contanti, sono stati sequestrati dalla Polizia ad un immigrato del Marocco in un terraneo nella zona del Mercato, a Napoli.

I poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno perquisito un terraneo in via Antonio Toscano, dove un 30 enne, Zakaria Khayali, già denunciato in passato, e privo di permesso di soggiorno, custodiva l’ hashish, il denaro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’ uomo è stato arrestato. Al Corso San Giovanni la Polizia ha fermato nel pomeriggio di ieri un’ auto alla cui guida c’ era un 43 anne, Antonio Izzo, già denunciato in passato. Sull’ auto, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno trovato circa 600 grammi di hashish divisi in panetti.

Altri 50 grammi sono stati trovati in una perquisizione a casa di Izzo, in via Ferrante Imparato, oltre ad un coltello ed a bustine per il confezionamento delle dosi. Izzo è stato arrestato e sanzionato per il mancato rispetto della normativa sul Covid-19. (ANSA)