Due omicidi in poche ore a Volla e Pianura.

Due omicidi in poche ore in due diverse parti dell’area metropolitana.

Dalle indagini condotte dai carabinieri, Pasquale Manna, l’uomo di 59 anni ucciso ieri pomeriggio a Napoli a colpi di pistola, sarebbe stato raggiunto dai sicari mentre era in auto nel territorio del Comune di Volla, nei pressi di un distributore di benzina.

Ha tentato di darsi alla fuga, percorrendo alcuni chilometri e raggiungendo via vicinale Ravioncello, nel quartiere napoletano di Ponticelli, dove poi è morto a causa delle ferite riportate. (ANSA).

Un omicidio è avvenuto poco fa in via Torricelli, all’anagolo con via Pallucci, nel quartiere napoletano di Pianura. La vitima è Antonio Esposito di 49 anni.

Sul posto sono giunti i carabinieri . (ANSA)