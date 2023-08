In Commissione Istruzione gli interventi di edilizia scolastica propedeutici al PNRR e i biglietti gratuiti della SSC Napoli per le scuole cittadine

La Commissione Istruzione, presieduta da Aniello Esposito, ha incontrato l’assessora Maura Striano, per discutere dello stato degli interventi edilizi propedeutici ai lavori del PNRR e delle procedure per individuare le scuole cittadine che potranno usufruire dei 320 tagliandi del settore tribuna stadio Maradona a loro riservate.

La maggior parte degli interventi, ha spiegato Striano, dovrebbero concludersi entro il mese di ottobre. In particolare: nella Municipalità 1, sono in via di ultimazione i lavori per il nido Margherita di Savoia e l’Ugo Palermo, mentre la fine dei lavori per il nido Tommaso Campanella è prevista per il 30 settembre; nella Municipalità 2, la consegna della sede di Via Amato di Montecassino per gli alunni del plesso Rocco Jemma è prevista per il 31 ottobre; nella Municipalità 3, la rinfuzionalizzazione della casa del custode della “Lodoletta” sarà ultimata entro l’11 settembre; nella Municipalità 4, i lavori della “Beltramelli” per ospitare gli studenti della Partenope saranno conclusi entro l’11 settembre, mentre quelli alla “Villetta D’Ambrosio” per l’allocazione degli studenti della Bicezona, saranno ultimati il 15 ottobre; la fine dei lavori per la “Minucci” nella Municipalità 5 e dei Plessi “Baronessa”, “Bertelli”, “Caruso” e “Lotto 0” della Municipalità 6 è prevista per il 30 settembre; nella municipalità 7, i lavori nella “Parini”, “Berlingieri”, “Acquarola” e “Berlinguer”, inizieranno il 4 settembre; ultimati invece gli interventi alla “Marco Aurelio” nella Municipalità 9; infine, i lavori presso la “Neghelli” della Municipalità 10 dovrebbero concludersi entro il 10 ottobre. Riguardo ai biglietti dello Stadio Maradona gratuiti per le scuole, Striano ha annunciato che presto sarà attivata la piattaforma per consentire alle scuole di inviare la propria richiesta. Su sollecitazione del presidente Esposito e del consigliere Nino Simeone (Misto), la Striano ha assicurato che sarà data massima pubblicità all’iniziativa in modo da favorire la partecipazione del maggior numero possibile di scuole. Saranno inoltre avviate nelle scuole che parteciperanno all’iniziativa dei concorsi per promuovere i valori dello sport.