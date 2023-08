Bufala Fest, da Anm servizio Park & Go

ANM lancia il servizio Park & Go. In occasione dell’evento Bufala Fest nasce il biglietto integrato Brin+ Tram a 5 euro

Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della manifestazione, che si svolgerà a Napoli dal 06 al 10 settembre 2023 in piazza Municipio, ANM metterà a diposizione un servizio combinato parcheggio + Tram con corsa diretta BRIN – Piazza Municipio dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 18,30 alle 00,30 ad un prezzo complessivo di 5 euro (valido fino a 4 persone). Sarà quindi possibile lasciare l’auto in uno dei 600 stalli disponibili al parcheggio multipiano Brin di via Marina ed usufruire del tram, con corsa diretta programmata ogni 15 minuti. La durata del viaggio da Brin a Piazza Municipio è di circa 10 minuti. Utilizzare Park & Go è semplice: il cliente dovrà recarsi alla cassa automatica e acquistare il titolo “Bufala Fest 2023” pagando 5 euro in contanti o con carta di credito. Lo stesso titolo consentirà di utilizzare il Tram in andata e ritorno (fino a 4 persone). Al termine della sosta il cliente dovrà recarsi con la propria autovettura all’uscita del parcheggio ed inserire nella colonnina il ticket “Bufala Fest 2023” per aprire il gate. L’Amministrazione Comunale ritiene che, come in tutte le città europee, il servizio di trasporto è un elemento fondamentale per la buona riuscita degli eventi cittadini. Con questo spirito ha fortemente sostenuto ANM nella realizzazione del servizio Park & Go con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile e l’accessibilità all’area della manifestazione.

“L’iniziativa” spiega Francesco Favo Direttore Generale ANM “è finalizzata ad incentivare l’utilizzo di servizi di mobilità integrata anche in occasione di gradi eventi. E’ nostra intenzione rilanciare il Parcheggio Brin che per la sua posizione strategica è funzionale alla mobilità di tutti coloro che dalla periferia possono raggiungere il centro città in maniera comoda ed economica, lasciando l’auto al parcheggio multipiano e utilizzando il trasporto pubblico. Stiamo verificando le modalità per estendere la sperimentazione del servizio Park & Go in tutti punti di interscambio tra parcheggio ANM e servizio di trasporto”.