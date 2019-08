In crociera con un click, il 92% dei crocieristi preferisce la prenotazione online.

Cresce ancora la fiducia nella prenotazioni di viaggi online. A rivelarlo è SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo. Soprattutto per le crociere last minute, la prenotazione tramite computer, tablet o telefonino è in costante aumento. Lo strumento Internet infatti è entrato prepotentemente nelle vite di tutti i viaggiatori, modificando non solo i rapporti di socializzazione grazie all’utilizzo dei social network ma anche le abitudini delle aziende e dei clienti.

SpeedVacanze.it ha indagato il perché di questo fenomeno trovandone la principale motivazioni nella maggiore fiducia nello strumento-internet. È l’86% degli intervistati a sostenere che ormai, non essendo più una novità e avendo tutti una profonda confidenza con il mezzo, gli utenti applicano una generale fiducia verso gli attori che operano online. Inoltre Internet è un mezzo comodo e capillare, accessibile da tutti, sostiene il 45%.

«La prenotazione via computer permette con un click di confrontare le varie offerte delle diverse compagnie, richiedendo preventivi vantaggiosi. E comodamente da casa è possibile concordare ogni aspetto del viaggio in crociera» puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

La maggiore possibilità di ottenere una scontistica favorevole, soprattutto nelle prenotazioni last minute, è per il 36% degli intervistati la molla che spinge ad affidarsi a Internet piuttosto che alle agenzie di viaggio su strada, ormai una categoria in via di estinzione. I portali online spesso infatti dimezzano i costi di intermediazione e riescono ad applicare le tariffe più convenienti.