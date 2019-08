Waze annuncia l’integrazione di YouTube Music come nuovo partner di Waze Audio Player.

Waze, la social navigation app gratuita con una community di 115 milioni di utenti al mondo, annuncia l’ingresso di YouTube Music come nuovo partner di Waze Audio Player per offrire agli automobilisti una soluzione semplice per ascoltare musica mantenendo una guida sicura.

Lanciato a ottobre 2018, il servizio completo di audio player si adatta ad ogni gusto e genere grazie alla partnership con le piattaforme audio leader nel mondo per ascoltare senza interruzioni musica, podcast, audiolibri, news e tanto altro ancora. Da allora, gli utenti di Waze hanno percorso quasi 11 miliardi di chilometri ascoltando i contenuti riprodotti da uno dei partner di Waze Audio Player. Da oggi, grazie alla collaborazione con YouTube Music gli automobilisti possono ascoltare in sicurezza i loro album preferiti, playlist, mix personalizzati e altro ancora direttamente da Waze e ricevere contemporaneamente le indicazioni di navigazione.

“Siamo elettrizzati dall’ingresso di YouTube Music nella famiglia di Waze Audio Player” afferma Adam Fried, Head of Global Partnership di Waze. “Il nostro scopo è dare agli utenti la miglior esperienza di guida possibile e offrire anche l’accesso all’immenso catalogo di YouTube Music significa permettere agli utenti di avere sempre accesso alle loro canzoni e playlist preferite durante il viaggio.”

Lawrence Kennedy, Product Manager di YouTube Music, commenta: “Sappiamo che i nostri utenti amano ascoltare i contenuti di YouTube Music quando sono in auto, quindi collaborare con Waze renderà la guida e l’ascolto di musica un’esperienza ancora migliore. Rendendo disponibili sull’app di navigazione gli album, le playlist e i mix di YouTube Music, i nostri utenti potranno fruire dei loro contenuti preferirti senza perdere una svolta.”

Gli iscritti a YouTube Music Premium possono ascoltare i contenuti su Waze con un semplice “tap” sull’icona musicale e selezionare YouTube Music quale audio player. Gli utenti possono ascoltare i contenuti audio, tra cui playlist, radio e molto altro, direttamente da Waze.

Inizialmente Waze Audio Player è stato lanciato con sette partner: Deezer, iHeartRadio, NPR, Pandora, Scribd, Stitcher e TuneIn che si sono aggiunti a Spotify, già disponibile da marzo 2017. Da allora, Waze ha introdotto anche l’integrazione con Audiobooks.com, Radio.com, Castbox e NRJ Radio, grazie all’adozione di Waze Audio Kit.

L’integrazione di YouTube Music per Waze Audio Player è disponibile da oggi e nelle settimane successive verrà rilasciata per tutti gli utenti a livello globale.

Per scaricare Waze clicca qui mentre per integrare la tua audio app su Waze richiedi il Waze Audio Kit qui.