Lunedì 17 gennaio alle ore 10,30 alla “Casa delle Genti” in via Peppino de Filippo n. 8 ( traversa di via FORIA ) verrà inaugurato il servizio comunale di accoglienza per 32 persone senza dimora.

Interverranno il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore comunale alle Politiche Sociali Luca Trapanese, il presidente della Fondazione “Ritiro di Santa Maria del Gran Trionfo” padre Salvatore Farì e in rappresentanza della diocesi di Napoli Padre Enzo Cozzolino.