Incendio in campo rom a Scampia.

E’ stato domato dai vigili del fuoco un incendio divampato all’interno del campo rom di Scampia, periferia nord di Napoli. A prendere fuoco tre baracche, probabilmente a causa di un corto circuito.

L’incendio, che ha provocato una colonna di fumo nero visibile anche da altre zone dell’area nord di Napoli (dall’Asse Mediano a Capodimonte, come dalla vicina Mugnano) è il secondo episodio in una settimana in quell’area.

A causa dell’odore acre sprigionato dalla nube i residenti sono stati costretti a barricarsi nelle loro abitazioni.

Le operazioni di spegnimento sono state rese più complicate dalla presenza di bombole di gas all’interno del campo. Non si registrano feriti. (ANSA)