Baby gang, mamme in presidio.

Un presidio di mamme che si sono date appuntamento per manifestare contro rapine e scippi subiti dai loro figli. L’anima della manifestazione di oggi, a Napoli, è il coordinamento delle mamme di minorenni vittime di ‘reati predatori violenti’.

La scelta del luogo del sit in non è stata casuale: lo spazio davanti alla stazione della metro di Salvator Rosa.

E’ qui che, nella zona compresa tra piazza Canneto, piazza Leonardo e via Salvator Rosa, via Girolamo Santacroce e via Giacinto Gigante, come denunciato, si sono registrate, di recente, 14 rapine in una sola settimana.

L’invito del coordinamento è a “non sottovalutare la microcriminalità e considerare il fatto che i reati predatori sui minori non hanno una minore importanza”.

Tra le persone che oggi sono state in piazza, anche Maria Luisa Iavarone, la mamma di Arturo, accoltellato alla gola, a Napoli, una settimana prima di Natale, quando aveva 17 anni, quasi due anni fa. (ANSA)